PRIMEAU, Hervé



Le 12 septembre 2019, à l'Hôpital Honoré-Mercier, est décédé M. Hervé Primeau, à l'âge de 87 ans, époux de Mme Marie-Claire Noiseux.Il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Denis Renaud), Denis (Sylvie Roch) et Danielle (Éric Théberge); ses petites-filles : Cindy et Cathy et sa soeur Cécile Primeau. Il laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, une cérémonie sera célébrée en privé.La direction des funérailles ont été confiée à la :1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.com