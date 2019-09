Canadien : soirée de rêve pour Alex Belzile

Le Québécois Alex Belzile a connu une soirée qu’il ne sera pas prêt d’oublier en amassant deux points, dont le but gagnant, dans une victoire de 4 à 3 du Canadien de Montréal contre les Panthers de la Floride, mercredi à Bathurst.

Le match était disputé au Nouveau-Brunswick dans le cadre de la rencontre Kraft Hockeyville.

Avec un peu plus de six minutes à faire au dernier tiers, Ryan Poehling a traversé la patinoire avant de repérer Belzile, qui n’avait qu’à pousser le disque dans le filet.

Riley Barber avait permis au Tricolore de créer l’égalité 3 à 3 moins de trois minutes plus tôt.

À l’âge de 28 ans, Belzile ne disputait que son deuxième match préparatoire dans la Ligue nationale de hockey en carrière. Il a aussi brillé en première période en servant une passe parfaite à Matthew Peca pour permettre au Canadien d’inscrire le premier filet de la rencontre.

Jeff Petry, sur une puissante frappe en deuxième période, a été l’autre buteur des vainqueurs.

Belzile a accepté une entente d’un an à deux volets avec le Tricolore en mai dernier. L’attaquant a été le meilleur pointeur du Rocket de Laval la saison dernière avec une récolte de 54 points, dont 19 buts, en 74 sorties.

Bonne opposition

Contrairement à son premier match préparatoire, lundi, où seulement un petit nombre des meilleurs éléments des Devils du New Jersey avaient chaussé les patins, le Tricolore a dû faire face aux gros canons des Panthers, mercredi.

Le Québécois Jonathan Huberdeau a été le plus actif de ce groupe en obtenant un filet et une mention d’aide. Evgenii Dadonov, grâce à une superbe remise de Huberdeau, et Mike Hoffman ont aussi trouvé le fond du filet.

Aaron Ekblad et Aleksander Barkov ont pour leur part chacun amassé deux passes décisives.

Les Panthers et le Canadien croiseront de nouveau le fer jeudi, cette fois au Centre Bell.