PAQUETTE, Léa (née Lauzon)



De Sainte-Thérèse, le 14 septembre 2019 à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Léa Lauzon, épouse de feu M. Origène Paquette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Marcel), Claudette, Normand (Éveline) et Sylvie (Yvan), ses petits-enfants: Véronique, Marie-Ève, Marjorie, Julie, Catherine, Sébastien et Danalie, ses arrière-petits-enfants: Léonie et Thomas ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 23 septembre de 10h à 13h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 13h en la chapelle du complexe.