THOUIN Gisèle



À Sainte-Agathe des Monts, le 3 septembre 2019 est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Gisèle Thouin (Huot), fille de feu Marie-Rose Thuotte et de feu Roméo Thouin, domiciliée auparavant à Montréal.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel Huot (Lise Dumais), ses petits-enfants Jenny (Laurie), Marie-Pier (Kévin) et Jean-Philippe.Elle quitte également ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 septembre de 14h à 17h au salon de laLa liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h.