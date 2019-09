STAECHELIN, François Xavier



À Saint-Eustache, le 16 septembre 2019, à l'âge de 92 ans est décédé M. François Xavier Staechelin, époux de feu Fernande Labrèche.Il laisse dans le deuil sa fille Josée (Stéphane Chartrand), sa compagne des dernières années feu Rita Métivier, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 22 septembre de 14h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h15 en la chapelle du complexe.