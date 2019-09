Des idées de repas pour une vie active

Bouger, manger sainement, retrouver la forme : autant d’objectifs louables qui restent trop souvent lettre morte. Qu’à cela ne tienne ! Alexandra Diaz est de retour avec Fiesta santé, un livre de recettes qui invite à se dégourdir les jambes et à choisir les bons ingrédients pour un mode de vie actif.

« Tous ceux qui me connaissent savent que c’est devenu mon sujet de prédilection. Il y a sept ans, je me suis mise à la course et ça m’a rendue sereine. J’en ai fait mon mode de vie, et maintenant je veux accompagner les gens à persévérer dans cette voie, explique l’animatrice en entrevue. Ce livre tend la main à ceux qui ne sont pas de grands sportifs, mais qui veulent commencer à bouger et à mieux manger. »

Photo Maude Chauvin photographe Fiesta santé

312 pages

Éditions de l’Homme

Fiesta santé propose une centaine de recettes à la fois simples, nutritives et savoureuses destinées à fournir le « carburant » nécessaire pour un quotidien actif. Le livre accorde une place importante aux plats réalisés avec des aliments frais et des protéines végétales qui arriveront à point après une séance d’entraînement. Plusieurs recettes de salades, de tacos et de trempettes feront également la joie de toute la famille.

Alexandra Diaz conclut chaque chapitre par une chronique sur un aspect précis de la course à pied. Ainsi, on apprend à planifier sa routine, à choisir les bons souliers et à trouver son rythme.

« J’avais essayé plusieurs activités auparavant, mais la course est le sport qui me convient le plus parce que je vais à mon rythme. Sur la piste de course, je me fais souvent dépasser, mais l’essentiel c’est que je me dépasse. On n’a pas besoin d’être un grand athlète pour en retirer des bénéfices. La clé demeure la constance », explique celle qui s’entraîne sous la supervision de l’ex-olympien Pierre Léveillé.

nouveau tournant

La parution de Fiesta santé marque une nouvelle étape dans la carrière d’Alexandra Diaz. Après sa séparation professionnelle avec Geneviève O’Gleman, qui a mis fin à l’aventure de Cuisine futée, parents pressés, la Québécoise d’origine chilienne a senti le besoin de se réinventer.

« J’ai toujours de l’énergie pour de nouveaux projets et ça faisait longtemps que je voulais présenter cet univers-là. Une marque, ça ne se construit pas toujours, parfois ça s’impose. Fiesta santé reflète bien mon mode de vie et j’ai beaucoup d’idées pour la suite des choses si le public est au rendez-vous. »

Banh mi de tofu à la lime et au sésame

Photo courtoisie

Parce que des fois, j’aimerais vivre dans un Banh mi.

Portions : 4 personnes | Temps de préparation : 10 minutes | Temps de cuisson : 6 minutes | Repos : 30 minutes

INGRÉDIENTS

1 bloc de tofu ferme de 350 g (3/4 lb) taillé en tranches de 1 cm (3/8 po) — 8 tranches

125 ml de vinaigrette lime et sésame

1 baguette de pain au sésame

1 piment thaï coupé en rondelles (facultatif)

Légumes vinaigrés

Environ 10 cm (4 po) de daikon pelé et taillé en bâtonnets à la mandoline

125 ml de vinaigre de riz assaisonné

1 carotte pelée et taillée en fines rondelles à la mandoline

Mayo miso-gingembre

60 ml de végénaise ou de mayonnaise

5 ml de miso

5 ml de gingembre frais râpé

1/2 gousse d’ail hachée finement

Préparation

Sur un plan de travail, étendre un linge propre et y placer les tranches de tofu. Couvrir d’un autre linge propre. Déposer un poids sur le tofu (par exemple une planche à découper) afin d’en extraire l’eau, et ce pendant 10 minutes. Mettre le tofu dans un cul-de-poule et arroser de la vinaigrette lime et sésame. Laisser mariner au moins 20 minutes au réfrigérateur (le tofu peut être mariné la veille). Dans un bol, mélanger le daikon, la carotte et le vinaigre de riz. Réserver. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients de la mayo. Réserver. Dans un poêlon strié antiadhésif, à feu moyen-élevé, griller le tofu mariné 1 minute 30 secondes de chaque côté. Procéder en deux fois pour griller les tranches afin d’éviter qu’elles se chevauchent. Couper la baguette en 4 morceaux. Ouvrir le pain en portefeuille et tartiner l’intérieur de mayo miso-gingembre. Garnir de tranches de tofu et de légumes vinaigrés. Ajouter la coriandre et, si désiré, des rondelles de piment thaï.

La touche active : un mélange parfait de protéines végétales, pour avoir de l’énergie toute la journée et être rassasié.

La touche festive : la star de votre prochain pique-nique.

Papardelles à l’avocat et aux crevettes épicées

Photo courtoisie

Parce que manger vert est séduisant et santé. Votre bouche et votre corps m’en reparleront.

Portions : 4 personnes | Temps de préparation : 10 minutes | Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

300 g (2/3 lb) de papardelles

Crevettes aux épices à bifteck

La chair de 2 gros avocats (ou 3 petits)

1/2 jalapeno (sans pépins pour une sauce moins piquante)

1 oignon vert haché grossièrement

30 ml de coriandre fraîche

Le jus de 2 limes

60 ml d’huile d’olive

125 ml d’eau

Sel et poivre

Garniture

1 piment jalapeno coupé en rondelles

1 oignon vert ciselé

Quelques feuilles de coriandre

Préparation

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon les instructions sur l’emballage. Cuire les crevettes aux épices à bifteck. Réserver. Dans le récipient du robot culinaire ou du mélangeur, mettre les avocats, le jalapeno, l’oignon vert, la coriandre, le jus de lime, l’huile d’olive et l’eau. Réduire en une sauce homogène. Saler et poivrer. Dans un grand bol de service, mélanger les pâtes égouttées avec la sauce à l’avocat et les crevettes. Garnir de jalapeno, d’oignon vert et de coriandre fraîche, si désiré.

La touche active : un plat épicé et crémeux, à déguster après un effort physique.

La touche festive : le petit goût de guacamole, évidemment.

Tacos de haricots noirs crousti-fun

Photo courtoisie

Pour redorer le blason du tofu, l’aliment caméléon par excellence !

Portions : 4 | Temps de préparation : 15 minutes | Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

250 ml de haricots noirs

375 ml de fromage tex-mex râpé (mélange du commerce)

125 ml de salsa maison ou du commerce

4 tortillas de blé ou de maïs de 30 cm (12 po)

4 tostadas

Tofu rôti

250 ml de tofu ferme émietté

10 ml d’assaisonnement tex-mex

10 ml d’huile d’olive

Salade de chou

250 ml de chou blanc ciselé finement

125 ml de tomates coupées en dés

1/4 d’oignon rouge ciselé finement

30 ml de végénaise ou de mayonnaise

15 ml de coriandre fraîche hachée

Le jus de 1/4 de lime

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. Dans un bol, mélanger le tofu émietté, l’assaisonnement tex-mex et l’huile d’olive. Répartir le mélange sur la plaque de cuisson préparée. Cuire au four 10 minutes. Réserver. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la salade de chou. Réserver. Dans un autre bol, mélanger les haricots noirs, le fromage tex-mex, la salsa et le tofu rôti. Garnir le centre de chaque tortilla de salade de chou. Déposer une tostada sur la salade de chou et la garnir du mélange de haricots, de tofu et de fromage. Refermer les tortillas, en s’assurant que le mélange de haricots est bien recouvert par la tortilla, et déposer sur la plaque de cuisson, côté avec le pli visible vers le bas. Cuire au four de 8 à 10 minutes. Servir.

La touche active : un taco végé, idéal comme repas avant ou après une bonne course, selon votre tolérance aux épices.

La touche festive : regardez de près... Venez, approchez... Au centre du taco se cache une tostada pour le crousti-fun.