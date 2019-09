NOISEUX, Abbé Jacques



Le 4 septembre, au Séminaire de Saint-Hyacinthe, est décédé M. Jacques Noiseux, à l'âge de 84 ans. Il était le fils de feu Conrad Noiseux et de feu Germaine Lussier.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Marguerite, Alice et Louise, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille remercie le personnel de l'unité de soins du Séminaire de Saint-Hyacinthe.La famille recevra les condoléances le samedi 5 octobre dès 9h au650 Girouard Est, Saint-HyacintheLes funérailles seront célébrées en la Chapelle du Séminaire, le jour même à 10h30, suivies de l'inhumation au cimetière de Marieville.Nous vous invitons à faire un don à l'oeuvre de votre choix plutôt que l'envoi de fleurs.La direction des funérailles a été confiée à la1115 GIROUARD O., SAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.com