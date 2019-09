TREMBLAY, Jean-Guy



À Laval, le 15 septembre 2019, à l’âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Guy Tremblay, époux de Mme Nicole Giguère.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, Nathalie (Norman Petit) et Sonia (Michel Petit), ses petits-enfants Stéphanie, Christopher, Melanie, Brian, Shawn, Jason et Sarah-Michelle, ses soeurs Jeannine et Marie-Anne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 22 septembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 20h30. Une cérémonie aura lieu à 20h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.