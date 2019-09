Et de deux pour les Sénateurs

Ce n’est peut-être que deux matchs préparatoires, mais les Sénateurs d’Ottawa ne cracheront pas sur une seconde victoire de suite contre le Maple Leafs de Toronto, eux qui ont vaincu leurs grands rivaux au compte de 4 à 3, mercredi au Centre Canadian Tire.

Ils avaient aussi défait les Leafs 3 à 1 la veille à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Brady Tkachuk et Connor Brown ont été les héros des vainqueurs mercredi en obtenant chacun un but et une mention d’aide. Le filet de Tkachuk a été inscrit dans un filet désert.

Max Veronneau et Tyler Ennis ont aussi fait mouche pour les Sénateurs.

Auston Matthews a été l’auteur de deux des trois buts des Leafs. Nick Shore a ajouté un dernier filet pour les visiteurs en fin de rencontre.

Filip Gustavsson et Craig Anderson se sont partagé le travail devant le filet d’Ottawa. Gustavsson a cédé deux fois sur 18 tirs tandis qu’Anderson a été déjoué une fois en 21 occasions.

Du côté de Toronto, Michael Hutchinson a repoussé 17 des 20 lancers adverses. Brandon Halberson a été parfait sur six lancers.

Les Capitals arrachent la victoire aux Blues

Un but de Nicklas Backstrom avec sept secondes à faire au temps réglementaire a permis aux Capitals de l’emporter 3 à 2 face aux Blues de St. Louis, à Washington, dans le cadre d’un match préparatoire.

À peine 53 secondes plus tôt, Backstrom avait contribué au but égalisateur, marqué par Richard Panik en avantage numérique.

Alexander Ovechkin a également obtenu deux points dans la rencontre. En plus de participer au but gagnant, il a mérité une mention d’aide sur celui de Radko Gudas, au deuxième vingt.

Austin Poganski et Zach Sanford ont été les marqueurs du côté des Blues.

Jordan Binnington a repoussé 22 des 23 tirs auxquels il a fait face devant la cage des visiteurs. En relève, Evan Fitzpatrick a cédé deux fois sur 10 lancers.

Du côté des Capitals, les gardiens Ilya Samsonov et Vitek Vanecek se sont partagé le travail. Ils ont chacun alloué un but.

Les Devils opportunistes

Au Madison Square Garden, les Devils de New Jersey ont vaincu les Rangers de New York par la marque de 4 à 3. C’est Brett Seney qui a été l’auteur du but gagnant, au début du troisième vingt.

Dominés 42 à 24 au chapitre des lancers, les Devils ont fait preuve d’opportunisme. Nico Hischier et Mikhail Maltsev leur ont donné les devants dès la première période. Acquis des Golden Knights de Vegas au cours de l’été, Nikita Gusev a fait bonne impression en secouant les cordages au deuxième engagement.

Du côté adverse, Arteni Panarin a profité d’un avantage numérique pour inscrire son premier but dans l’uniforme des Rangers.

Cory Schneider a bloqué 27 des 29 tirs reçus devant le filet des Devils. En relève, Evan Cormier a réalisé 12 arrêts.