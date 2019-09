COUTURIER LAMARCHE, Lise



À Montréal, le vendredi 6 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Lise Couturier Lamarche.Elle laisse dans le deuil sa soeur Hélène Couturier, son beau-frère Robert Lévesque, sa nièce Andrée Lévesque, ses petites-nièces Karine Lévesque et Samuelle Narboni, ses oncles et tantes, cousins et cousines et ses ami(e)s.La famille vous accueillera à l'église du Sacré-Coeur-de-Jésus, située au 2565 rue Gamache à Longueuil, J4J 4A5 dès 10h00, le samedi 21 septembre 2019. La messe sera célébrée à 10h30 et la mise en terre se fera à 11h30 au cimetière du Vieux-Longueuil.