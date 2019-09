RAYMOND, Ronald



À Longueuil, le 13 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Ronald, conjoint de Mme Olivia Pépin des treize dernières années.Il laisse dans le deuil ses enfants, Danielle (Michel), Suzanne (Michel), Pierre (Sylvie), Carole (Michel) et Michel (Dominique), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 septembre 2019 de 15h à 20h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.