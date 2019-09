Infections sévères: la contamination de la cocaïne n'est pas la cause

Les cas d’infections sévères survenus récemment à Québec, à la suite d’injection de cocaïne, ne sont pas liés à une possible contamination du stupéfiant, mais probablement à la pratique de consommation, confirme la Direction de la santé publique.



Les sources infectieuses viendraient plutôt de la façon de consommer, de bactéries usuelles et déjà présentes sur la peau ou d’un traumatisme du consommateur et qui n’a aucun lien avec l’administration de la cocaïne, selon le Dre Nathanaëlle Thériault, médecin-conseil à la Direction de la Santé publique.



«Les bactéries retrouvées proviennent de souches différentes, ça n’oriente pas à de la cocaïne contaminée à la source, mais plutôt dans les pratiques de consommation», précise le Dre Thériault, sans vouloir préciser le type exact de bactéries dont il s’agit.



Elle rappelle également que l’injection de stupéfiants représente un haut risque de contamination et que les infections ne sont pas inhabituelles chez les consommateurs de drogue.



La DSP confirme cinq dossiers de personnes ayant souffert d’importantes infections depuis le mois d’août. Ces personnes avaient également consommé de la cocaïne par injection. C’est le directeur général de l’organisme Point de repère, Mario Gagnon, qui a alerté la DSP de la situation.



Le Dre Thériault indique que certains des patients touchés souffrent d’endocardite, une infection de la couche interne du cœur, des valves cardiaques ou de l’aorte et d’autres, d’infection à la peau.



«On parle de longues hospitalisations. Certains sont encore hospitalisés», indique le médecin-conseil, précisant qu’elle ne peut s’avancer sur l’état de santé des patients touchés par souci de confidentialité.



Par ailleurs, la DSP continue de suivre la situation de près et invite toute personne détenant des informations pertinentes à leur transmettre.