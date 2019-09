Je sors, je reste

Coup de cœur :

Cinéma

Police Story

Le Cinéma Moderne présentera ce soir le tout premier film de la série Police Story, le long métrage qui aura fait connaître le mythique Jackie Chan. Le réalisateur, cascadeur et interprète y jouera le rôle de Ka-Kui, un inspecteur d’Hong-Kong chargé de faire tomber un baron de la drogue pour protéger une star piégée dans ses griffes. Réalisé en 1985, le film constitue selon plusieurs l’un des plus grands films d’action des années 1980 en plus d’avoir contribué à renouveler le genre. Le film est présenté en restauration 4K.

Ce soir à 21h au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Je sors :

Lancement

Pèse sur start

L’équipe de Pèse sur start propose une soirée haute en couleurs pour souligner le lancement de leur tout nouveau site web. Plusieurs activités y seront organisées, des jeux vidéo, des jeux de société et un quizz conclura la soirée à partir de 19h où les plus grands geeks de Montréal pourront se mesurer les uns aux autres.

Ce soir à partir de 17h au Pub Ludique L’Adversaire, 4303 Sainte-Catherine Est

Spectacle

Zach Zoya

Dans le cadre de la 1re édition du festival LVL UP, un festival de musique urbaine et d’art numérique qui se déroulera du 19 au 22 septembre à Laval, le rappeur Zach Zoya offrira un spectacle à travers lequel il y présentera notamment les pièces de son dernier EP Misstape paru en août 2018. Les artistes Koriass et Sarahmée seront également du concert.

Ce soir à partir de 19h à l’Annexe 3, 475 boulevard de l’Avenir, Laval

Lancement

Jonathan Painchaud

L’auteur-compositeur-interprète Jonathan Painchaud lancera ce soir son tout nouvel album intitulé 45 tours. Ce nouvel opus marque du même coup les 45 ans de l’auteur en plus de ses 25 ans de carrière.

Ce soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Chewdaism

Réalisé par Jamie Elman et Eli Batalion, le documentaire Chewdaism : Mordre dans le Montréal juif (STF) suit le parcours de Jamie et Eli qui découvrent les racines de la communauté juive montréalaise à travers plusieurs arrêts bien gourmands, dans quelques restaurants juifs bien classiques de la métropole. Le documentaire est d’une durée de 62 minutes.

Ce soir à 19h au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Spectacle

Grre en Famille

Le groupe Gree en Famille lancera ce soir à Montréal son tout nouvel album intitulé Le Grand Barouf, une soirée qui s’annonce bien festive et très dansante alors que la formation propose un chaleureux mélange de chansons françaises, de ska et de rock. La première partie est assurée par Emma Anders.

Ce soir à 21h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Je reste :

Livre

Le climat après la fin du mois

Écrit par l’économiste Christian Gollier, le livre Le climat après la fin du mois cherche à réfléchir aux solutions à mettre en place pour tenter de répondre à la crise climatique tout défaisant l’illusion d’une transition sans heurts.

Disponible depuis le 12 août

Livre

De préférence la nuit

L’animateur de radio et auteur Stanley Péan propose à travers le livre De préférence la nuit une série d’essais sur le monde du jazz, qu’ils concernent certains de ses plus grandes figures que ses relations avec la littérature et le cinéma.

Disponible depuis le 17 septembre

Album

Prélude

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Sherbrooke Félixe lance son nouvel album intitulé Prélude, aux sonorités pop-rock. Son lancement officiel est prévu demain, à l’Esco.

Disponible depuis le 13 septembre