Le nouveau propriétaire de Groupe Capitales Médias connu le 10 novembre?

Le Groupe Capitales Médias pourrait être fixé sur son sort le 10 novembre prochain, mais d’ici là son président par intérim «écarte» la possibilité de mettre un terme à l’édition du lundi soulevé par le ministre de l’Économie.

L’audience tenue mercredi a d’abord permis de mettre en place le processus de sollicitation d’offres. Ainsi, à compter de lundi, les groupes intéressés par le rachat de GCM pourront se manifester officiellement.

Ceux-ci ont jusqu’au 17 octobre pour soumettre une lettre d’intention de faire une proposition a indiqué le syndic Christian Bourque.

Par la suite, ces offres seront étudiées et le syndic soumettra l’offre qu’il juge meilleur au tribunal le 6 novembre prochain. Le juge de la Cour supérieure Daniel Dumais a indiqué que sa décision rendant la transaction effective serait transmise quatre jours plus tard, soit le 10 novembre.

«On va savoir ce qui arrive, si on regarde en avant ou si on regarde en arrière», a dit le juge Dumais au terme de l’audience.

Une édition le lundi

D’autre part, le président exécutif par intérim de GCM, Stéphane Lavallée, a «repoussé» l’option avancée par le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon qui a indiqué que l’édition du lundi des six journaux régionaux pourrait être abolie afin de conserver les 350 emplois pendant la transition.

«On peut arrêter d’imprimer le lundi par exemple, on peut faire des choses, a déclaré le ministre en réitérant qu’aucune somme additionnelle ne serait injecté par l’État. Il y a des services dont on pourrait se départir temporairement, mais il ne faut pas faire des choses qui vont mettre en péril une structure qu’un repreneur voudrait avoir. »

Si M. Lavallée admet avoir «regardé» l’option de cesser l’impression des journaux du lundi, il affirme que son équipe de gestion a «écarté cette mesure-là». «Mon mandat c’est de retourner toutes les pierres et de voir toutes les possibilités et on en évalue des dizaines», a expliqué le président.

Toutefois, rien ne pourrait empêcher un éventuel repreneur de prendre cette décision. «Moi j’aime mieux penser à hausser les revenues», a-t-il poursuivi. À ce compte, il a indiqué que 1300 souscripteurs ont donné plus de 90 000$ depuis le lancement de leur campagne.

Le gouvernement a injecté 5M$ supplémentaire à la fin du mois d’août ce qui permettait à Groupe Capitales médias de se rendre jusqu’à la mi-novembre. GCM perd environ 1M$ par mois présentement.

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon