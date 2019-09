Courage World Tour: Le nouveau spectacle

Céline Dion dévoilera ce soir son Courage World Tour. Nouvelle scène, nouveaux costumes, nouvelles chansons... Cette tournée mondiale précède la sortie du disque du même nom, qu’on attend plus tard cet automne. À quoi peuvent s’attendre ses fans ? Voici quelques citations révélatrices de l’étoile.

Photo courtoisie, Stone Bridge Creative

« Je vais faire trois ou quatre nouvelles chansons pour donner l’essence du disque. »

« Ce n’est pas une nouvelle Céline. C’est un nouveau chapitre qui débute. »

« Si je ne chante pas Because You Loved Me, The Power of Love et My Heart Will Go On, il y en a une gang qui vont être déçus. Ce sont des incontournables. Je vais mourir avec. C’est un beau problème à avoir. Il y a ben du monde qui aimerait avoir ce problème-là. »

« J’ai des papillons dans le ventre. »

« J’aime bien plus chanter qu’avant parce que je n’ai rien à prouver. »