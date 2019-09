Les Yankees devront attendre

Les Yankees ont raté leur chance de confirmer leur place en séries éliminatoires en s’inclinant 3 à 2 devant les Angels de Los Angeles, mercredi à New York.

Albert Pujols a produit deux points pour les visiteurs, dont celui de la victoire en sixième manche. Cela lui a permis d’atteindre le cap des 90 points produits cette saison.

Aaron Judge a quant à lui claqué un circuit de deux points pour les Yankees.

La rencontre marquait également le retour dans la formation new-yorkaise de Giancarlo Stanton. Ennuyé par plusieurs blessures depuis le début de la saison, il s’agissait de sa première partie depuis le 25 juin.

Enfin, le lanceur CC Sabathia a amorcé son dernier match en carrière en saison régulière devant ses partisans, au Yankee Stadium. Le droitier de 39 ans avait annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la présente saison.

Les Nationals impuissants devant Adam Wainwright

À St. Louis, le lanceur Adam Wainwright n’a permis qu’un petit point en sept manches de travail pour ainsi mener les Cardinals à un gain de 5 à 1 contre les Nationals de Washington.

Le grand droitier, qui a une fiche de 13-9 cette saison, a concédé huit coups sûrs pendant la rencontre et a retiré trois frappeurs sur des prises.

Du côté des visiteurs, Max Scherzer (10-7), qui connaît une autre bonne campagne, a accordé tous les points des Cards, en six manches et deux tiers. Il a cependant passé 11 joueurs dans la mitaine.

En l’emportant, les Cardinals se sont assurés de conserver une avance de deux matchs sur ses plus proches poursuivants dans la course au titre de la section Centrale de la Ligue nationale, les Cubs de Chicago et les Brewers de Milwaukee. Ces deux formations étaient en action plus tard en soirée.

Offensivement, Matt Wieters s’est illustré pour les vainqueurs en claquant un circuit de deux points en septième manche. Tommy Edman a aussi frappé la longue balle.

Un autre circuit pour Alonso

À Denver, Pete Alonso a frappé son 49e circuit dans la victoire de 7 à 4 des Mets de New York face aux Rockies du Colorado.

Menés 4 à 3 après huit manches, les visiteurs ont produit quatre points en neuvième. C’est encore une fois Alonso qui a produit le point gagnant en soutirant un but sur balles à Joe Harvey.

Du côté des Rockies, Sam Hilliard s’est illustré en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture à deux reprises.