L’État mammouth

Au Québec, oser suggérer que l’État est obèse et qu’il y aurait peut-être lieu de réduire le nombre d’employés de la fonction publique, c’est commettre un crime de lèse-majesté.

Permettez-moi de désamorcer tout de suite la réponse classique des syndicats de la fonction publique. Non, je ne déteste pas les syndicats ni les syndiqués. Non, je ne veux pas sacrer à la rue des dizaines de milliers de pères et mères de famille sans aucune considération.