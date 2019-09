L’expertise des professeurs bientôt reconnue légalement

Ce projet de loi vise d’abord à abolir les élections scolaires, ce qui mènera à la transformation des commissions scolaires en centres de services. Or, M. Roberge prévoit revoir la gouvernance scolaire de manière plus large afin de « clarifier » et « redéfinir les rôles et responsabilités de chacun », y compris les enseignants, a-t-il indiqué lors d’un entretien avec Le Journal.