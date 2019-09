Tim Hortons retirera les produits Beyond Meat de son menu

Les produits alimentaires à base de protéines de plantes Beyond Meat ne seront plus offerts dans les Tim Hortons, sauf en Ontario et en Colombie-Britannique, a annoncé la chaîne mercredi.

Lors d'un échange avec CBC News, la compagnie parente de Tim Hortons, Restaurant Brands International (RBI), a expliqué «être à l'écoute de ses consommateurs» et qu'elle «tente d'offrir une large variété de produits à travers le pays».

Ajouté au menu en juillet, le burger continuera d'être offert partout «pendant une période limitée».

Au Canada, les sandwichs déjeuners à base de protéines végétales seront vendus jusqu'à épuisement des stocks, sauf en Ontario et en Colombie-Britannique, où ils seront intégrés au menu permanent.

«Les réactions à Beyond Meat dans ces provinces ont été très positives, particulièrement au niveau des articles déjeuners», justifie RBI.

La popularité de Beyond Meat a explosé depuis son apparition sur le menu du A&W, il y a un peu plus d'un an. Depuis, différentes chaînes et supermarchés ont emboîté le pas et inclus l'alternative à la viande hachée dans leur offre de produits.

Selon les données que possède Sylvain Charlebois, enseignant en distribution et politique alimentaire à l'Université Dalhousie, le taux de véganisme est plus élevé en Ontario et en Colombie-Britannique.

Pour les autres provinces, la porte n'est cependant pas fermée pour toujours. Tim Hortons réévaluera sa décision «selon les commentaires des clients».