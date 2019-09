PÉPIN, Adrien J.



À Manhattan, New York, le lundi 22 juillet 2019, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Adrien Pépin, fils de feu Hector Pépin et feu Annette Parent, de Montréal. Il était l'époux de feu Rachel Lévêque de Port Alfred.Il laisse dans le deuil son fils bien-aimé Normand, ses soeurs Hélène Pépin-Arcache, Suzanne Pépin, Lise Gariépy (Claude Gariépy) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Comptable agréé de profession, il était directeur du Parkview Nursing Home à Yonkers, New York.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele samedi 21 septembre 2019 de 10h à 13h.Les funérailles seront célébrées le samedi 21 septembre 2019, à 13h en l'église St-Donat (6805, rue de Marseille, Montréal). L'inhumation aura lieu ensuite au cimetière Le Repos St-François d'Assise (6893, rue Sherbrooke Est, Montréal).