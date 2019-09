LAROCHE, Normand



Le 17 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Normand Laroche. Un homme, un père, grand-père et mari exceptionnel nous a quittés.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Lagrenade, ses enfants Martin (Josée), Johanne, ses petits-fils Cédric et Mathis, sa soeur Diane (Gabriel), son beau-frère Normand (Jacqueline), son filleul Jean-Hugues (Isabelle) ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 13h à 16h au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Un hommage, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Victor-Gadbois de St-Mathieu-de-Beloeil.