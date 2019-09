4 trucs pour obtenir le meilleur prix à la vente de votre voiture

En collaboration avec

Vendre son véhicule soi-même peut s’avérer une expérience stressante.

Bien sûr, il est possible de visiter votre concessionnaire afin de procéder à un échange et obtenir un nouveau modèle.

Pourtant, certains automobilistes préfèrent se charger de la transaction. C’est votre cas? Un concessionnaire spécialisé en véhicules d’occasion comme HGrégoire peut vous épauler dans toutes les étapes de cette démarche, de l’évaluation du prix de vente à la paperasse. De plus, faire affaire avec une entreprise établie vous assure d’obtenir un prix compétitif pour votre véhicule, et ce, rapidement!

Avant de signer votre contrat de vente, sachez qu’il existe des trucs simples et efficaces pour augmenter rapidement la valeur de votre véhicule. En voici quatre exemples.

Nettoyez votre véhicule

Vous voulez charmer les acheteurs potentiels? Prenez le temps de bien laver l’intérieur et l’extérieur de votre véhicule. En plus de présenter votre vieux bolide sous son plus beau jour, cela démontrera que vous êtes un propriétaire consciencieux.

Rassemblez toutes les factures d’entretien

Un autre moyen de séduire les acheteurs est de leur prouver qu’ils ont affaire à un véhicule dont le calendrier d’entretien a été religieusement respecté. Vous avez toujours effectué vos changements d’huile à temps et vous n’avez jamais lésiné sur les réparations? Prouvez-le en rassemblant toutes les factures que vous pourrez présenter à l’acheteur potentiel.

Une fois en confiance, le preneur pourrait même être prêt à payer un peu plus cher pour avoir la tranquillité d’esprit de rouler dans un véhicule bien entretenu.

Effectuez les réparations mineures

Il pourrait sembler contradictoire d’effectuer des réparations sur un véhicule dont on veut se départir, mais cela peut parfois vous permettre d’obtenir un meilleur prix de vente.

On ne parle pas ici de réparations d’envergure, mais plutôt de petits bris qui pourraient refroidir les ardeurs des acheteurs potentiels... ou leur donner des munitions pour mieux négocier. Vous avez un phare brûlé ou des essuie-glaces à changer? C’est le genre de détail qui ne vous coûtera pratiquement rien à régler et qui pourrait améliorer la valeur de votre voiture.

Soyez réaliste

Plus vous êtes pressé de vendre, plus vous risquez d’accepter une offre d’achat inférieure à la valeur réelle de votre véhicule. Assurez-vous de comparer ce dernier à des modèles similaires en ligne afin d’évaluer le prix établi par les autres vendeurs.

Vous souhaitez vendre votre véhicule à bon prix? Faites affaire avec un concessionnaire de confiance comme HGrégoire afin de vous assurer une transaction sans tracas!