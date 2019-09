Alec Baldwin sera papa pour la 6e fois

Alec Baldwin va devenir papa pour la sixième fois, cinq mois après que sa femme Hilaria ait subi une fausse couche. La professeure de Yoga avait révélé en avril dernier qu'elle avait perdu son bébé mais qu'elle avait toujours l'intention de tomber enceinte. Cet enfant à naître est donc une excellente nouvelle pour le couple.

Ce mercredi, elle a partagé une vidéo du moniteur où on peut voir le rythme cardiaque du bébé sur Instagram, en écrivant en légende: «C'est encore très tôt, mais on a appris qu'il y avait cette petitepersonne en moi. Ce cœur puissant me rend heureuse, en particulier après la perte que nous avons vécue au printemps. Je veux partager cette nouvelle parce que nous sommes excités et nous ne voulons pas cacher ma grossesse».

Hilaria et Alec Baldwin ont déjà quatre enfants ensemble, âgés de 6 à 15 mois, et l'acteur a également une fille de 23 ans, Ireland, née de son mariage avec Kim Basinger.