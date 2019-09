Bal des lumières –Unis pour la santé mentale recueille 1 825 000$

La troisième édition du Bal des lumières, qui a eu lieu au Centre Bell, est l’un des plus importants événements de collecte de fonds en santé mentale au Québec. Sur le thème « Unis pour la santé mentale », l’événement, organisé par la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas ainsi que la Fondation Jeunes en Tête, a amassé la somme de 1 825 000 $.

Photos Pascale Vallée, Éric Carrière

Les coprésidents d’honneur, Robert Dumas, président et chef de la direction de la Financière Sun Life, Québec, et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, entourent le premier ministre François Legault et la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Parmi les invités, il y avait Véronique Cloutier, qu’on aperçoit en compagnie de Maripier Morin, qui a été magistrale à l’animation de la soirée.

La ministre Danielle McCann est en compagnie du premier ministre François Legault et du coprésident d’honneur, Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil de CGI.

Plus de 700 invités ont assisté à cet événement. Brigitte Chabot est en compagnie de F.X. Seigneur, Katia Marquier et Vincent Lucier.

Un record en matière de collecte de fonds pour la santé mentale a été établi. Chantal Machabée est en compagnie de Karine Moses, présidente RDS.

Carole Morin, de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, est entourée de ses collègues Martin Gagnon, Sylvain Lemieux et Jérôme Dussault.

Le coprésident d’honneur, Geoff Molson, est entouré de son épouse Katherine Molson, Sylvie Desmarais et Jacques Aubé.