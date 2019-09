Ces gelées méconnues!

Cette semaine, j’ai décidé de démystifier un grand mythe : une gelée n’est pas une confiture ! La différence : la gelée est produite à partir d’un jus sans la pulpe ou d’une infusion auxquels nous ajoutons du sucre et de la pectine. Aussi simple que ça. Voici donc trois gelées qui ne font pas long feu dans mon armoire.

GELÉE DE MENTHE

Photo courtoisie

Le Verger Barry est connu non seulement pour ses pommes, mais aussi pour ses produits dérivés. On y retrouve entre autres du jus et du vinaigre de cidre. Et parmi les autres produits, je dois admettre être tombé en amour avec sa gelée de menthe.

Arborant un beau vert émeraude, elle accompagnera autant vos plats salés que sucrés. Elle sera excellente sur un carré d’agneau ou même pour rehausser votre thé chaud. Il s’agit d’un produit rafraîchissant dont vous aurez de la misère à vous passer.

► vergerbarry.com

GELÉE POMME ET MIEL

courtoisie

C’est en voulant mettre sur pied une nouvelle entreprise agrotouristique que Mathieu et Sylvain Gauthier ont fondé, en 2015, la Miellerie du Cratère de Charlevoix. Et c’est sur cette terre qui a vu grandir cinq générations que les deux frères se sont lancés dans la production apicole.

Si le miel est la clé maîtresse, le duo a mis sur le marché une gelée savoureuse faite à base de miel et de pomme.

Pour accompagner des fromages fins, vous tomberez en amour. L’acidité de la pomme se marie à merveille à la douceur du miel. Délicieux !

► mielducraterecharlevoix.com

GELÉE DE THÉ DU LABRADOR

Photo courtoisie

Basée à Natashquan, l’entreprise De baies et de sèves propose aux épicuriens de magnifiques produits faits à base de la richesse boréale de la Minganie.

La propriétaire Annick Latreille sait mettre en valeur ses richesses et propose autant des produits pour la table que pour le corps. Que ce soit des plantes, des algues, des fruits, tout est mis en valeur.

Cueilli tard en été, le thé du Labrador se retrouve principalement dans les tourbières.

Une chose cependant : ce thé n’est pas un thé à proprement parler. Il s’agit d’une plante qui contient beaucoup de vertus. Dans ce petit pot, elle nous dévoile peu à peu des notes d’agrume, et son côté floral est une caractéristique propre à cette plante sauvage. Avec du poisson, vous serez surpris et charmé !

► debaiesetdeseve.ca