Je sors, je reste

Week-end du 20 au 22 septembre 2019

Coup de cœur

TÉLÉ

Révolution – Saison 2

photo courtoisie

Tous les amateurs de danse et d’émission de variété attendent impatiemment la deuxième saison de Révolution. Les adorables juges-maîtres formés de Lydia Bouchard, Jean-Marc Généreux et Les Twins, seront de retour pour couronner les meilleurs danseurs du Québec. a technologie unique de caméras 360 degrés nous permettra encore de magnifier la danse sous toutes les angles. Les danseurs de tous les âges et de les tous les styles se présenteront en audition, afin de se tailler une place dans la compétition qui se fera de plus en plus féroce. Soyez certains de retrouver des danseurs qui repousseront leurs limites. *Ce dimanche à 19h àTVA

Je sors

VARIÉTÉ

Jimmy Moore personnifie Madonna

photo courtoisie

Le meilleur personnificateur de la reine pop Madonna brûlera les planches de l’Astral, pour une dernière et majestueuse performance. Durant un spectacle de deux heures, Jimmy Moore vous promet un spectacle de variété sur-mesure hautes en couleurs, rendant hommage à la madone! Accompagné de huit danseurs chevronnés, il signe la mise en scène et la chorégraphe, sur tous les grands hits de la chanteuse : Hung Up, Vogue, Like A Virgin, Live To Tell, Music, Express Yourself ou encore Like A Prayer. *Demain soir à 20h à l’Astral – 305 Rue Sainte-Catherine Ouest

HUMOUR

Festival AFRIKIRI

photo courtoisie

La cinquième édition Festival AFRIKIRI lance son coup d’envoi, dès demain pour des numéros d’humour tout aussi drôles que décapants. Reconnu pour mettre en vedette des humoristes et les artistes de l’Afrique, le Festival AFRIKIRI a su conquérir le cœur du public québécois et cette année, elle accueille Samia Orosemane, humoriste franco- tunisienne, l’homme comique d’origine congolaise, Eddy King, l’étoile montante Dolino, Renzel F. Dashington et l’incontournable Willy B. Rose. *Demain soir à 18h à la Salle Sylvain Lelièvre - 800 Rue Sherbrooke Est

MAGASINAGE

Vente pop-up Love the bag et Own the Couture

photo courtoisie

Vous rêvez d’un sac à main ou des souliers Chanel, Prada, Gucci, Hermes ou encore Valentino? Si oui, rendez-vous à la vente pop-up des entreprises de shopping de luxe en ligne, Love the bag et Own the Couture, qui sortent de leur cyberespace, pour vous offrir leurs vêtements et accessoires haut de gamme. Des rabais de dix pour cent sont accordés sur toute la marchandise et un rabais additionnel de vingt pour cent est accordé sur la marchandise en vente finale. * Aujourd’hui et demain à 10h et dimanche à 11h dans l’ancien local North Face - 4924 rue Sherbrooke Ouest

ÉVÉNEMENT

Promenade pour les petits

photo courtoisie

Au profit de la Fondation pour les enfants seulement, la cinquième édition annuelle de sa Promenade pour les petits aura lieu dans le parc Pierre Elliot Trudeau, pour une journée extérieure, qui célèbre la famille et la communauté. Au programme, plusieurs activités auront lieu, dont un zoo pour les enfants, des clowns, de la gymnastique, un livre à colorier géant et des jeux de carnaval. De plus, plusieurs kiosques alimentaires s’installeront sur le site pour offrir quelques collations et repas aux familles participantes, comme Arthur's, Venise, Gentile's, Notre-Boeuf-de-Grâce, Oat box, Rustique, Hello123 et d’autres. *Ce dimanche à partir de 9h30 au parc Pierre Elliot Trudeau- 6975 chemin Mackle

ÉVÉNEMENT

La Nuit Blanche de la Ronde

photo courtoisie

Vous avez 18 ans et plus et êtes friands de sensations fortes? Rendez-vous à la nouvelle édition de La Nuit Blanche de la Ronde. Les manèges seront exclusifs aux adultes, dans une ambiance de discothèque à ciel ouvert. Jusqu’à cinq heures du matin, les festivaliers pourront faire la fête à La Ronde, pendant toute la nuit en plus de faire des manèges dans le noir. Plusieurs artistes et DJs prendront part à la fête, tels que Prince Paris, Poirier, Domeno, Miss Shelton, Tizi, Kleancut, Carl Muren, Marshalls et Castnowski. À noter qu’un service de navette sera disponible et que l’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. *Ce soir à partir de 21h à la Ronde – 22 Chemin Macdonald, Île Sainte-Hélène

Je reste

TÉLÉ

Occupation Double Afrique du Sud – Tapis rouge

photo courtoisie

C’est finalement le retour attendu de l’émission de télé-réalité la plus populaire au Québec : Occupation Double. La soirée du tapis rouge, qui sera chapeautée par l’animateur Jay Du Temple, présentera enfin les 21 candidats et candidates de l’édition Afrique du Sud. Qui des garçons pourront s’installer dans les maisons? Y-aura-t-il, comme les rumeurs laissent sous-entendre, déjà une troisième maison? Beaucoup de zizanie à prévoir! *Dimanche soir à partir de 18h30 sur les ondes de V Télé

TÉLÉ

Début de saison - Tout le monde en parle

photo courtoisie

Guy A. Lepage et son acolyte Dany Turcotte reprendront les reines de l’émission Tout le monde en parle. Autour de la table, se réuniront les premiers invités de la saison qui ont marqué l’actualité comme la championne de tennis Bianca Andreescu, qui a remporté le US Open contre Serena Williams, et son entraîneur Sylvain Bruneau, Xavier Dolan, pour son plus récent film Matthias et Maxime, l’ancien maire du Plateau Luc Ferrandez, les comédiens de District 31 et le chef du parti NPD du Canada Jagmeet Singh, ainsi que le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet. *Dimanche soir à 20h sur les ondes d’ICI Radio-Canada

LIVRE

Survivre en appart : recettes faciles pour débutants

photo courtoisie

La YouTubeuse Rosalie Lessard délaisse, pour un instant, son écran pour présenter son premier livre Survivre en appart : recettes faciles pour étudiants. Elle y partage des recettes savoureuses et faciles à exécuter pour les jeunes adultes, qui viennent de quitter le nid familial. Le livre est divisé en cinq chapitres : les déjeuners, les lunchs, les soupers, les recettes de fête et les desserts. On y retrouve également des astuces et des trucs pour nous donner le goût de cuisiner, plutôt que de se commander de la restauration rapide! *Disponible 18 septembre