L’art de savoir donner du réconfort est encore de mise en 2019

Ma meilleure amie est décédée il y a deux semaines. Je ne la savais pas aussi malade qu’elle l’était et je m’en veux tellement. Jamais je n’aurais cru, quand elle m’a appe­lée du fin fond de sa campagne pour me dire qu’elle était à deux doigts de la mort, que c’était aussi vrai. Sinon, j’aurais volé vers elle sans hésiter. J’étais moi-même en plein milieu d’un tsunami familial et je me suis dit que j’irais la voir dès que possible. Sauf que la vie ne m’en a pas donné le temps. Qu’est-ce qu’on fait après ça ? Comment on arrive à se pardonner l’impardonnable ? Je ne sais pas et je m’en remets à vous pour m’indiquer la voie, même si je pense sincèrement qu’il n’y en a pas.