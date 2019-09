Le Mexique se souvient des séismes meurtriers de 1985 et 2017

Le Mexique a rendu hommage jeudi aux victimes des deux violents séismes qui ont frappé Mexico à 32 ans de distance, les 19 septembre 1985 et 2017.

Le président Andrés Manuel Lopez Obrador a participé dans la matinée à une brève cérémonie dans le centre de la capitale.

« Nous allons nous souvenir des victimes, des leurs proches, de leurs amis, de toute la population du Mexique (...) de ceux qui ont souffert des séismes de 1985 et de 2017, tant dans la capitale Mexico que dans les différents États du pays », a déclaré le président lors d’une conférence de presse, peu avant la cérémonie.

Le 19 septembre 1985, un séisme de magnitude 8,1 avait frappé la capitale mexicaine, faisant plus de 10.000 morts et détruisant des centaines de bâtiments. Le tremblement de terre, dont l’épicentre se trouvait sur la côte Pacifique, est considéré comme un des plus destructeurs de l’histoire du pays.

Trente-deux ans plus tard, un séisme de magnitude 7,1 a de nouveau secoué Mexico, ainsi que les États proches de Morelos et Puebla, où se trouvait l’épicentre, faisant 370 morts.

Outre les cérémonies d’hommages, les autorités ont organisé un exercice de très grand ampleur dans la capitale, incitant les habitants à sortir de leurs habitations ou de leurs bureaux au son des sirènes d’alerte sismique.

« C’est bien, (cet exercice) pour que cela ne nous prenne pas au dépourvu, c’est important de participer », a confié à l’AFP Laura Ramos, une femme de ménage de 45 ans.

L’exercice simulait un tremblement de terre de magnitude 8,6, avec un épicentre sur la côte de l’Etat de Oaxaca (sud). Selon les autorités, cet exercice se base sur un séisme survenu en mars 1787 et considéré comme le plus violent recensé au Mexique.