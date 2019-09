Le vin de la semaine: un « mini-brunello », à petit prix

Riccardo Campinoti signe des brunellos à faire rêver, mais pour les soirs de semaine, il élabore aussi ce rosso savoureux, élégant et purement toscan.

Troncone 2016, Le Ragnaie, Toscana

13432515 20,60 $ – 13 % - 1,5 g/l



Riccardo Campinoti est un très bon exemple de la nouvelle génération de vignerons qui apportent un vent de fraîcheur à Montalcino. Son approche mise d’abord et avant tout sur les sols et sur les vignobles, qu’il conduit d’ailleurs en agriculture biologique. Sa façon d’aborder le terroir de Montalcino à travers ses cuvées parcellaires – issues de différents secteurs de l’appellation, sous divers climats et altitudes – s’apparente un peu à la démarche de certains vignerons piémontais, avec les « crus » de Barolo.

Ce rouge est issu de raisins cultivés dans la partie supérieure du vignoble qui entoure le domaine, juste en haut de l’altitude limite de 600 mètres qu’impose le gouvernement pour revendiquer l’appellation Rosso di Montalcino. Le nez du 2016 embaume le cuir, la cerise noir et la menthe. Sa bouche est solide, mais se dessine avec élégance, plus longue que large, et elle laisse en finale une sensation hyper digeste. Un vin sérieux dans la plus pure tradition toscane, parfait pour accompagner un osso bucco.





$$ - ★★★ ½





