Les coups de cœur d’Anaïs Guertin-Lacroix

Pendant longtemps, elle nous annonçait la pluie et le beau temps, sur les ondes de Météo Média. Aujourd’hui, au micro de QUB Radio, la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix partage avec nous les actualités culturelles à l’émission Dutrizac 6 à 9. Déjà ambassadrice de l’ANEB (Anorexie et boulimie Québec) et de L’AQPS (Association québécoise de prévention du suicide), la communicatrice s’implique également au Bal 2159, qui a lieu ce soir, visant à aider les jeunes en difficulté. Gourmande et dépendante du magasinage, voici donc les adresses coups de cœur en ville de l’animatrice.

Le restaurant préféré ?

Photo instagram @lemousso

Le Mousso. C’est selon moi, l’un des meilleurs restaurants en ville. Quand on décide d’y aller, mon chum et moi, on se gâte avec un menu dégustation de dix plats avec accord mets-vins. J’aime aussi le décor avec le côté béton qui nous donne l’impression d’être dans le Bronx. Les plats les plus mémorables ont été l’espèce de bonbon au foie gras et la barbe à papa à l’encre de seiche. C’était débile ! Mon conjoint et moi n’avons pas parlé pendant dix minutes.

L’endroit pour prendre un verre ?

Photo instagram @buvettechezsimone

La Buvette chez Simone. C’est devenu un classique pour moi, car je suis une fanatique de bons vins et on y offre une carte abordable. J’y commande aussi souvent un succulent fromage d’ici, Le Pont blanc, que j’ai de la difficulté à trouver ailleurs. Maintenant que je suis maman, lorsque je mets des talons­­­ hauts, c’est que je sors à la Buvette !

L’activité préférée ?

J’ai ma gang de filles qu’on a surnommée l’Escouade­­­ tantine. Lorsque je suis en congé, je fais appel à mon escouade et on se rassemble, l’été, dans les parcs. J’habite Hochelaga et je me rends souvent au parc Morgane, à proximité du Marché Maisonneuve. Il y a un terrain de pétanque, on peut faire un pique-­nique, profiter des jeux d’eaux et je m’y promène avec mon chien. L’été, c’est sûr que tu me trouves là. Sinon, je suis une folle du magasinage. Je passe ma vie à magasiner !

L’adresse secrète à découvrir ?

Photo instagram @mtlblog

Le Noodle Factory, situé dans le quartier chinois. C’est tout petit, mais c’est là qu’on trouve les meilleures nouilles Singapour. Cela ressemble à une cafétéria, il n’y a pas d’alcool, il n’y a aucune livraison et tout est fait maison. Ce petit commerce offre non seulement les meilleures nouilles, mais aussi le meilleur poulet général tao. En plus, ce n’est tellement pas cher ! À vingt piasses, je crois qu’on te donne trois plats.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Je suis tellement Osheaga ! Même lorsque je venais d’accoucher, je me souviens de m’être dit que j’avais eu mon bébé à temps pour participer à Osheaga ! J’ai mes tenues et je me fais une playlist. Je suis une fanatique finie de musique ! Beau temps, mauvais temps, je suis toujours là ! Dans le fond, si tu te maries durant le week-end de Osheaga, je ne serai pas là !

Si j’étais maire de Montréal, je... ?

Je planterais bien plus d’arbres. Je rendrais ça plus vert. Les tours de condos commencent à nous cacher des vues magnifiques sur le pont Jacques-Cartier ou encore la vue sur le Mont-Royal. Ce serait chouette d’adopter une loi qui réglementerait la hauteur des édifices.