Mairie du Plateau-Mont-Royal: un candidat veut taxer et saisir les locaux vacants

Marc-Antoine Desjardins, candidat à la mairie de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, propose de taxer les locaux commerciaux vacants et de pouvoir saisir des locaux vides pour les utiliser à des fins sociales.

«Il s'agit ici d'envoyer un message clair et fort aux spéculateurs fonciers et aux propriétaires non occupants un peu trop cupides», a dit le candidat du parti Vrai Changement pour Montréal.

«La vacation doit être taxée sans gêne et cette taxe peut même venir financer une partie du fonds de dynamisation des sociétés de développement commercial», a-t-il ajouté.

M. Desjardins suggère d’instaurer un système de saisie des locaux vacants, en concertation avec le gouvernement provincial.

«Nous croyons qu'il serait bénéfique d'avoir un système de saisie temporaire des locaux vides afin de les louer à rabais à des gens et à des organismes à vocation artistique ou sociale», a indiqué le candidat à la mairie.

La mise en place de traverses piétonnes surélevées stratégiques sur l’avenue du Mont-Royal fait aussi partie des propositions avancées. Une révision des taxes commerciales est également souhaitable à plus long terme, selon M. Desjardins.

L’élection partielle aura lieu le 6 octobre prochain afin de trouver un successeur à l’ex-maire Luc Ferrandez.