Oscars: quel film représentera le Canada?

Téléfilm Canada dévoilera vendredi après-midi le titre du long métrage qui représentera le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Selon ce que Le Journal a appris, une quinzaine de candidatures ont été soumises à l’organisme fédéral. Voici quatre films qui ont de bonnes chances d’être choisis:

Il pleuvait des oiseaux

Photo courtoisie, Outsiders

Si on avait un petit deux dollars à parier sur un film, ce serait sur celui-ci. Sorti la semaine dernière, ce nouveau long métrage de la réalisatrice Louise Archambault adapté du roman du même titre de Jocelyne Saucier connaît actuellement un beau succès dans les salles de la province, en plus d’avoir été louangé par la critique québécoise et canadienne anglaise suite à sa première mondiale au Festival de Toronto. L’humanisme qui se dégage du film et les thèmes universels qui y sont abordés ont tout pour plaire les membres de l’Académie des Oscars. Rappelons que le long métrage précédent de Louise Archambault, Gabrielle, avait été choisi pour représenter le Canada aux Oscars en 2013 mais il n’avait pas été retenu parmi les cinq finalistes pour le prix.

Genèse

Photo courtoisie

Sorti au Québec en mars dernier, ce film de Philippe Lesage (Les démons) pourrait aussi s’avérer un choix logique étant donné qu’il a connu un parcours exceptionnel dans les festivals internationaux en récoltant plusieurs prix dans la cinquantaine d’événements où il a été présenté. Autre atout non négligeable : un des rôles principaux de Genèse est campé par le jeune acteur québécois Théodore Pellerin, une vedette montante à Hollywood et sur la scène internationale.

Antigone

Photo courtoisie, Maison 4:3

Pour être admissibles, les films soumis à Téléfilm Canada doivent avoir été à l’affiche pendant au moins une semaine dans une salle sur le territoire canadien. Même si Antigone ne sortira pas officiellement au Québec avant le 8 novembre, il semble que ce nouveau film de la cinéaste Sophie Deraspe (Les loups) a récemment pris l’affiche discrètement quelque part au Canada afin de pouvoir être présenté au comité de Téléfilm. Soulignons que Antigone a remporté il y a quelques jours le prix du meilleur long métrage canadien au Festival de Toronto. Or, le récipiendaire ce prix important a souvent été choisi pour représenter le Canada aux Oscars au cours des dernières années.

Une Colonie

Photo d'archives

Comme Genèse, Une colonie a eu beaucoup de succès sur le circuit des festivals internationaux. Ce premier long métrage de la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles s’est aussi illustré en mars dernier au Gala des Écrans Canadiens où il a remporté trois prix dont ceux du meilleur film, du meilleur premier film et de la meilleure actrice (Émilie Bierre).

D’autres films à surveiller :

Parmi les autres longs métrages qui pourraient être considérés, soulignons La femme de mon frère de Monia Chokri, Jeune Juliette d’Anne Émond, Répertoire des villes disparues de Denis Côté et Les salopes ou le sucre naturel de la peau de Renée Beaulieu.

Rappelons que le film choisi pour représenter le Canada pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère n’est pas garanti d’obtenir une nomination. Plus de 80 pays soumettent un long métrage chaque année et seulement cinq d’entre eux sont retenus parmi les finalistes pour le prix. Le Canada n’a pas décroché de nomination pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère depuis Rebelle de Kim Nguyen, en 2013.