Propos controversés: Patrik Laine s’excuse

À la suite de propos controversés qui ont fait des vagues cette semaine à Winnipeg, l’attaquant des Jets Patrik Laine a présenté des excuses à ses coéquipiers, jeudi.

Dans une entrevue accordée plus tôt cette semaine au quotidien finlandais «Iltalehti», Laine avait mentionné qu’il espérait jouer sur une première ligne d’attaque. La saison dernière, il a surtout évolué au sein du deuxième trio et a conclu la campagne avec 30 buts et 20 aides en 82 matchs.

«Lorsque vous êtes impliqué dans des pourparlers contractuels, l’un des aspects que vous abordez est le nom de ceux avec qui vous jouez, avait affirmé Laine. Avec ma valeur, je crois que je pourrais obtenir une occasion de jouer aux côtés des meilleurs. Tous ceux qui connaissent le hockey savent cela. Il y a les gros trios et il y a le nôtre.»

Laine croit qu'il jouerait avec de meilleurs joueurs chez n'importe quelle autre équipe de la Ligue nationale, et il est présentement frustré de sa situation. Il aimerait évoluer avec un joueur de centre plus talentueux que Bryan Little, Andrew Copp ou Adam Lowry.

Il a d’ailleurs appelé personnellement Little pour faire son mea culpa.

«Nous avons parlé pendant quelques minutes. Il s’est dit désolé et il s’est excusé pour la façon dont ses propos ont été interprétés, a raconté Little. Mais j’avais compris cela avant notre conversation.»

«Je le connais bien. Ce n’est pas son genre de dire des choses négatives à propos de ses coéquipiers. Il a simplement affirmé qu’il aimerait jouer avec les meilleurs de notre équipe, soit Mark Scheifele et Blake Wheeler. C’est normal.»

En attendant qu’aboutissent ses négociations avec les Jets, Laine s’entraîne avec le SC Berne, en Suisse.

Le choix de premier tour (deuxième au total) de la formation manitobaine au repêchage de 2016 a disputé trois saisons dans la LNH. En 237 matchs, il totalise 184 points, dont 110 buts.