Réflexion vinicole

Rédigé à la craie sur la porte de la cave à vin du restaurant Le Coureur des Bois à Beloeil dans laquelle il y a à peine 20 000 bouteilles :

« L’un des mystères du vin est son pouvoir d’accumuler les années et de résister au temps et à son irréparable outrage.

« Bien sûr tous les vins ne naissent pas égaux. En fait, la vie des grands vins est semblable à celle de l’homme.

« Une enfance fringante, une adolescence parfois bourrue, et enfin l’âge adulte qui offre le meilleur de lui-même.

« Certains sont bâtis pour vivre longtemps, d’autres pas.

« La destinée de chacun au fond demeure imprévisible. »

SUR LE WEB

J’ai demandé à mon fils de me passer le bottin téléphonique.

Il a souri, il a ri de moi et il m’a traité de dinosaure avant de me tendre son iPhone.

Alors, l’araignée est morte, mais le iPhone est brisé et mon fils ne me parle plus.

AVANT

Avant, le disque dur était une rondelle de hockey.

Avant, la touche d’un clavier, c’était au piano.

Avant, un programme, c’était à la télévision.

Avant, la mémoire était la faculté qui oublie.

Avant, une application était une demande d’emploi.

Avant, une souris n’avait pas son propre tapis.

Avant, c’est à la maternelle qu’on copiait/collait.

TI PAQUET

Nouveau dans le test des valeurs québécoises : « Connaissez-vous Stéphane Richer ? »

Conséquence de la hausse du prix de l’essence, ce matin, l’autobus du Bloc québécois est resté sur l’accotement.

Tellement déprimé, il écrit avec un crayon à mine basse.

C’est évidemment en campagne électorale qu’on voit le plus de gens faire le sot en politique.

Un vrai Américain met du ketchup sur ses pilules.

À DEMAIN

Je disais ça de même.