«Soul City» : Garou revisite la musique Motown

MONTRÉAL – Garou effectuera un retour sur disque le 1er novembre prochain. Sur «Soul City», le chanteur revisitera les plus grands classiques de la musique Motown.

Dans les styles soul et blues qu’on lui connaît bien, Garou s’appropriera, entre autres, des succès de The Temptations («My Girl», «Papa Was a Rolling Stone»), The Supremes («You Can’t Hurry Love»), Marvin Gaye («Ain’t No Mountain High Enough») et The Four Tops («Reach Out (I’ll Be There)»).

La maison de disques américaine Motown, qui a contribué à rapprocher les communautés noires et blanches et imposé son genre musical à l’époque, célèbre d’ailleurs ses 60 ans en 2019.

Son dernier album, «XMas Blues», sur lequel Garou interprétait des valeurs sûres du temps des Fêtes, remonte à 2014. Auparavant, l’artiste avait proposé les disques «Rhythm & Blues» et «Au milieu de ma vie», en 2013.

Garou se rassoira dans son fauteuil de coach à «La Voix», au début 2020 , auprès de Cœur de pirate, Éric Lapointe et Marc Dupré, après avoir mené Yama Laurent à la victoire en 2018.