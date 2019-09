[PHOTOS] Tournage extrême de 10 jours à Vegas

Ne tourne pas qui veut à Las Vegas. Pour sa 10e saison qui sera diffusée l'automne prochain à TVA, l’émission LOL:-) a réussi à obtenir des autorisations pour capter des images spectaculaires de la Strip, et tourner des sketchs dans le fameux penthouse du Caesars Palace, où ont habité Céline Dion et René Angelil durant de nombreuses années.

Photo Courtoisie

À l’honneur dans de gros films américains comme Ocean’s Eleven, Lendemain de veille ou Casino, de Martin Scorsese, la scintillante ville du vice est plutôt rarement vue à l’écran. Selon le producteur Sylvain Parent-Bédard, Las Vegas restreint les tournages pour ne pas nuire au tourisme.

Photo Courtoisie

«On est la première équipe canadienne à avoir accès à la Strip pour une série télé ou un film», se réjouit-il, à l’autre bout du fil, alors qu’il se trouvait sur place.

Photo Courtoisie

Accès

Grâce à des contacts, l’équipe a eu accès au penthouse du Caesars Palace pour tourner des sketchs cocasses qui mettent en scène des couples fortunés. Il est habituellement réservé aux gros joueurs du casino de l’hôtel et se loue à un prix exorbitant.

Photo Courtoisie

Il s’agit du penthouse que Céline et René ont habité durant de nombreuses années avant que leur maison à Las Vegas soit construite.

«En visitant le penthouse, on a vu qu’on avait accès à une superbe vue sur la Strip, ajoute le réalisateur Pierre Paquin. On a donc recréé un faux restaurant sur la terrasse et ça donne des images spectaculaires.»

Photo Courtoisie

On pourra ainsi y voir les attraits du South Las Vegas Boulevard, comme la tour Eiffel et la fameuse montgolfière.

Photo Courtoisie

Chaleur, pluie et abeilles

Sur les 10 jours de tournage qui ont été bouclés dans les deux dernières semaines, l’équipe est aussi allée exploiter le fabuleux panorama qu’offre le désert du Nevada, entre autres dans la Valley of Fire.

Tempête de sable, pluie diluvienne, infestation d’abeilles, coup de chaleur pour certains membres de l’équipe: le tournage a été éprouvant.

Photo Courtoisie

«Ce sont les conditions les plus extrêmes qu’on a eues en 10 ans, je pense, soutient le réalisateur Pierre Paquin. Il fallait boire beaucoup et être extrêmement prudents. Il y en a quelques-uns qui ont été indisposés. On a eu des briefings avant pour les serpents à sonnette, les scorpions, car on est en plein dans la saison. Mais ce sont des expériences inoubliables.»

Même l’humoriste et acteur français Kev Adams, qui en a vu d’autres avec une vingtaine de films à son actif, a trouvé le tournage rocambolesque.

«Je suis assez abasourdi par la beauté des décors, mais aussi par la difficulté. Il fait parfois 44 degrés, il y a des tempêtes de sable et on est attaqués par des abeilles. C’est une vraie expérience. C’est assez tough, mais je pense que le résultat sera plus dingue que tout ce qu’ils n’ont jamais fait dans LOL :-) », croit-il.

«On vit des expériences extraordinaires. [...] Mais on a vécu beaucoup d’enjeu, de difficultés. C’est là qu’on voit que l’équipe est forte», a commenté la comédienne Cathleen Rouleau.

Porte d’entrée

Des sketchs avec une diligence et des scènes inspirées du film O’Brother des frères Coen ont, entre autres, été tournés dans le désert du Nevada.

Avec ces images américaines, le producteur de ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, souhaite enfin attirer l’attention d’une grande chaîne de diffusion aux États-Unis, alors que LOL :-) est déjà diffusée dans 130 pays dans le monde.

ous les acteurs réguliers de l’émission à sketchs (sauf Réal Bossé) ont tourné à Las Vegas, soit Antoine Vézina, Martin Drainville, Cathleen Rouleau, Clauter Alexandre, Julie Ménard et Kev Adams. Le reste du tournage de la 10e saison, qui sera diffusée l’automne prochain à TVA, a été fait à Québec cet été.