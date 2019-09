Un ex-maire était certain que son téléphone était sur écoute

« On avait terminé [le CA] à minuit, et [à mon arrivée] à l’hôtel de ville, à 7 h le lendemain, des fonctionnaires disaient qu’on voulait couper dans leur département, a raconté le maire devant le jury. Que s’est-il passé entre minuit et 7 h du matin pour qu’ils sachent ça ? »