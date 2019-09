Un sommet jeunesse pour la planète à Québec

L'Université Laval et le gouvernement du Québec travaillent à l'organisation du premier Sommet international jeunesse universitaire pour l'action climatique qui aura lieu l'été prochain.

L'annonce a été faite mercredi à l'Université Laval en présence du ministre de l'Environnement, Benoit Charette et de la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'amours, entre autres. Le gouvernement du Québec participe à l'organisation à la hauteur de 300 000 $. Le Sommet se tiendra pendant cinq jours à l'été 2020.

«Il aura pour but d'amener les jeunes à discuter d'enjeux liés aux changements climatiques dans leur globalité», ont annoncé les intervenants. Il réunira quelque 300 étudiants d'universités québécoises, canadiennes et étrangères. On promet la participation de conférenciers d'ici et d'ailleurs.

On entend rendre récurrent ce Sommet, qui se tiendra dorénavant tous les deux ans.

«Le Sommet sera une occasion de formation et de réseautage pour les jeunes qui y participeront», a indiqué le ministre. «Il a un potentiel fort intéressant de retombées concrètes à l'échelle nationale et internationale.»

Plus de détails à venir...