Agenda du week-end

Connaître les champignons

Photo courtoisie, Anne Frédérique Préaux

Demain, de 13 h à 16 h, au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (secteur Héritage), et samedi 5 octobre, de 13 h à 16 h, au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (chalet d’accueil), vous pourrez en connaître davantage sur les champignons succulents et sur ceux qui donnent des maux de ventre, tout cela grâce à un éducateur naturaliste de l’organisme GUEPE.

► C’est gratuit.

Une sieste musicale

Photo courtoisie, Lucie Desaubie

Dimanche, à 13 h et à 14 h 15, au parc Jarry (au bord de l’étang), on pourra faire une sieste musicale (la dernière de la saison). On peut assister aux deux siestes.

► Gratuit.

Momenta et La vie des choses

Photo courtoisie, Momenta; Une œuvre de Keyezua

Jusqu’au 13 octobre, Momenta 2019 – Biennale de l’image propose 13 expositions dans diverses galeries et espaces de Montréal. Sont présentées les œuvres de 39 artistes provenant de 20 pays. Le thème qui les réunit ? Les enjeux de la consommation. À la Galerie de l’UQAM (Pavillon Judith-Jasmin), demain, de 10 h 30 à midi, et dimanche 29 septembre, de 10 h 30 à midi, on initiera le jeune public à philosopher et à prendre la parole à partir de l’exposition. On pourra aussi y voir le jeu vidéo La Galerie des mystères, une expérience immersive qui plaira aux jeunes. Consultez la programmation. Gratuit.

►momentabiennale.com

À la découverte de la miniature persane

Demain, à 14 h, à la Maison de la culture Marie-Uguay (6052, boul. Monk), on pourra participer à un atelier de peinture et de collage et réaliser une miniature persane en compagnie de Bahar Taheri. Les places sont limitées, les billets sont disponibles le jour même.

► Gratuit.

FIL : Festival international de la littérature

Photo Instagram @festival_fil

Aujourd’hui, entre 18 h et 20 h, dans les commerces et espaces publics de la rue Wellington, vous pourrez rencontrer plusieurs écrivains et amoureux de la littérature lors d’un Macadam littéraire. C’est gratuit. En fin de semaine et jusqu’au 29 septembre, plusieurs activités sont prévues dans les librairies du Québec ainsi que plusieurs spectacles dans plusieurs salles. Consultez le site pour la programmation.

► festival-fil.qc.ca