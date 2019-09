Andrew Scheer promet d’investir dans les appareils d’IRM

SAINT-JEAN | Les conservateurs promettent d’investir 1,5 milliard $ pour remplacer et bonifier les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et de tomodensitométrie (TDM).

«Cet investissement va aider nos fournisseurs de soins de santé à offrir des services de qualité avec la technologie la plus à jour, donnant aux patients un accès plus rapide à des examens fiables et pouvant sauver des vies», a souligné vendredi dans un communiqué Andrew Scheer, principal adversaire du premier ministre sortant Justin Trudeau.

Le chef conservateur est d’avis que la demande pour ces types d’examens ne cessera pas de croître puisque la population canadienne vieillit.

Il assure que même si la mesure est estimée à 1,525 milliard $ par le directeur parlementaire du budget, son gouvernement conservateur va, comme il s’y est déjà engagé, maintenir et même bonifier la formule de financement actuelle du Transfert canadien en matière de santé et en matière de programmes sociaux.

Rappelons qu’Andrew Scheer a promis d’équilibrer le budget en cinq ans. N’empêche, le chef conservateur assure que s’il devenait premier ministre, son gouvernement vivrait «selon ses moyens afin de protéger le système de santé à long terme».