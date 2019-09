LAPOINTE, Denis



À Laval, le 16 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Denis Lapointe, époux de feu Mme Lise Gaouette, fondateur du Centre équestre des Mille-Îles.Il laisse dans le deuil ses enfants Lynne (Serge), Richard (Nathalie), Isabelle (Emmanuel) et Pierre (Catherine), ses petits-enfants Alexandra (Alexandre), Étienne, Jérémy, Simon, Sabrina, Alyssia, Lilirose, Natacha (Rémi) et Jonathan, ses frères et soeurs René (Yolande), Jean-Roch (Françoise), Guy (Cécile) et Gérald (Marie-Claude), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele lundi 23 septembre 2019 dès 16h. Une cérémonie y sera célébrée à 20h30 en la chapelle du mausolée.