Comment aider mon ado?

J’ai deux enfants de 14 et 9 ans. Mon plus jeune souffre d’un handicap et me gruge beaucoup de temps. Ce qui fait qu’avec l’accord de mon conjoint, j’ai cessé de travailler pour me consacrer à la maisonnée. Heureusement qu’il fait un bon salaire, ce qui me permet d’avoir de l’aide pour le ménage.

J’ai toujours fait mon possible pour équilibrer le temps que je donnais à chacun de mes enfants, mais c’est sûr que vu son état, mon plus jeune en accapare beaucoup. Ça n’avait jamais semblé créer de problème à mon aîné, sauf que depuis la rentrée des classes, il performe mal à l’école contrairement aux années passées. Il a un comportement plus rebelle qu’avant. Mais le pire, c’est qu’il me parle agressivement et qu’il bouscule sa sœur fréquemment. Comme mon mari travaille souvent le soir et que je suis débordée par mon plus jeune, je ne sais plus quoi faire avec lui. Un conseil serait bienvenu.

Maman inquiète

Votre inquiétude est justifiée, car vous ne devez pas perdre de vue que le handicap de son frère a des répercussions sur votre plus vieux. D’autant plus qu’il arrive à l’adolescence, votre garçon a besoin d’un supplément d’attention dans lequel devra s’impliquer votre conjoint. Je trouve aussi troublant le fait qu’il ait de moins bonnes notes scolaires et qu’il ait développé un comportement agressif envers vous et sa sœur. Ce qui est inacceptable. Une consultation en psychologie me semble s’imposer pour vite redresser le cap.