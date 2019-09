LAMANQUE, Reina

(née Larocque)



Le mardi 17 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Reina Larocque, de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil son époux Gilles Lamanque, son fils unique Claude (Sylvie), ses trois petites-filles Marie-Claude (Maxime), Julie (Mathieu) et Pascale, ses deux arrière-petits-enfants Évelyne et Jeremy, sa soeur Carmen, ses belles-soeurs, ainsi que ses neveux et nièces.Elle sera exposée aux:450-455-3131www.aubryetfils.comle dimanche 22 septembre 2019, de 10h à 12h (midi), de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 23 septembre dès 12h (midi).Les funérailles auront lieu le lundi 23 septembre 2019 à 14h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.