Les insectes chantent Beethoven!

MONTRÉAL – Découvrir simultanément les secrets des insectes et petits animaux et l’univers de la musique classique : voilà ce que propose aux tout-petits la pianiste, animatrice et auteure Ana Gerhard avec l’adorable livre-disque «Belles bestioles – Initiation à la musique classique».

Bourdons, mouches, guêpes, papillons, grenouilles, grillons, tarentules et autres sauterelles ont tous leur heure (ou leur page) de gloire dans «Belles bestioles – Initiation à la musique classique».

Dans le bouquin, aux descriptions étoffées de chaque insecte se greffent les jolies illustrations de Mauricio Gomez Morin, et à chacun est accolé un titre d’air classique et un compositeur (Ravel, Haydn, Prokofiev, Beethoven, Mertz, Boismortier, Bartok, etc), qu’on peut entendre sur le disque glissé à l’intérieur.

Accompagnement

C’est parce qu’elle déplore le fait que les enfants ne sont souvent pas initiés à la musique classique qu’Ana Gerhard poursuit une longue et fructueuse collaboration avec La Montagne Secrète – qui familiarise les jeunes avec la chanson, la poésie et la littérature –, avec laquelle elle a précédemment lancé «Le chant des oiseaux», «Un monde fantastique» et «Jeux d’eau».

À ses yeux, il n’y a pas meilleur porte-parole qu’un animal pour capter l’intérêt des bambins.

«Puisque la musique classique est très abstraite, c’est difficile pour les enfants de l’écouter pendant plusieurs minutes en restant tranquilles. Quand on leur demande d’écouter un petit oiseau, un crapaud ou une puce qui saute, c’est plus facile. Ce qui est bien, c’est d’accompagner l’enfant dans la lecture du livre et l’écoute du disque», dépeint la créatrice, qui a écrit les textes et effectué la sélection musicale du projet.

«Belles bestioles – Initiation à la musique classique» paraîtra le 1er octobre aux Éditions La Montagne Secrète.