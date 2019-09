Les routes à éviter cette fin de semaine

MONTRÉAL – De nombreux travaux vont compliquer les déplacements cette fin de semaine. Le pont Honoré-Mercier, l’échangeur Turcot et l’autoroute 10 (Bonaventure) seront notamment à éviter.

Pont Honoré-Mercier

Le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction de Montréal (route 138 est, pont aval), de vendredi 23 h à lundi 5 h. En direction de Kahnawake la circulation se fera à contresens, avec une voie par direction.

Il est à noter que l’entrée de la rue Airlie demeurera ouverte.

Pont Victoria

Sur le pont Victoria, la circulation se fera seulement en direction de la Rive-Sud, de samedi 6 h à dimanche 4 h. Ensuite, elle se fera avec une voie par direction.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, Dorval) sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes pourront circuler via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 61 pour l’avenue Atwater sud, puis les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l’Église, boulevard De La Vérendrye et autoroute 15 nord.

La bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à la route 136/ autoroute 720 est (vers le centre-ville) sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, ensuite sortie 61 pour l’avenue Atwater, rue Saint-Jacques, rue de la Cathédrale et entrée pour la route 136/ autoroute 720 est.

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera également fermée selon le même horaire. Le détour se fera via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 61 pour l’avenue Atwater sud, ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l’Église, boulevard De La Vérendrye et autoroute 15 nord.

Même chose pour la bretelle menant de la route 136/ autoroute 720 ouest (venant du centre-ville) à l’autoroute 15 nord (Décarie) qui sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest en continuant jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, autoroute 520 est, autoroute 40 est et autoroute 15 nord/Laval dans l’échangeur des Laurentides.

Une voie sur deux sera fermée dans la bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 136/ autoroute 720 est (vers le centre-ville), de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Sur la route 136 est (autoroute 720) la sortie 2 (avenue Atwater) sera également fermée selon le même horaire. Le détour se fera via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale et rue Saint-Antoine ouest.

Autoroute 10 (Bonaventure)

L’autoroute 10 est (vers le pont Samuel-De Champlain) sera complètement fermée, entre la rue Wellington et l’entrée de la rue Carrie-Derick, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Un détour est possible via les rues de Nazareth, Wellington, Bridge, des Irlandais et Carrie-Derick.

L’autoroute 10 ouest (vers le centre-ville) sera fermée entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, casino de Montréal) et la rue Wellington, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Le détour se fera via chemin des Moulins, les rues Riverside, Mill, de la Commune, McGill et William et boulevard Robert-Bourassa.

L’autoroute 10 est sera aussi fermée entre la sortie 4 (autoroute 15, boulevard Gaétan-Laberge) et l’Île des Sœurs, selon le même horaire. Un détour est prévu dans la sortie, via boulevard Gaétan-Laberge.

Projet Turcot/ réseau local

Un tronçon de la rue Notre-Dame ouest sera fermé, entre le boulevard Monk et l’avenue Carillon, de samedi 22 h à lundi 5 h. Les usagers pourront toutefois circuler via le chemin de la Côte-Saint-Paul (une voie par direction).

Le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue sera fermé, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard Angrignon, incluant l’entrée pour l’autoroute 20 ouest, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

En provenance de la rue Notre-Dame ouest, un détour est possible via l’avenue Saint-Pierre et la rue Saint-Jacques/ chemin Avon. En provenance de l’autoroute 20 ouest/ sortie 65, le détour se fera via le boulevard Angrignon puis suivre le détour précédent. En direction de l’autoroute 20 ouest, les usagers pourront circuler via la rue Saint-Jacques/ chemin Avon et le boulevard Montréal-Toronto. En direction du pont Honoré-Mercier, il sera possible de passer via la rue Saint-Jacques/ chemin Avon, boulevard Montréal-Toronto, faire demi-tour à 1re Avenue puis bretelle pour la route 138 ouest. En direction de l’autoroute 20 est et boulevard Angrignon, un détour est prévu via la rue Saint-Jacques/ chemin Avon, avenue Dollard et rue Notre-Dame.

Autoroute 30

L’autoroute 30 est à Varennes et à Verchères sera fermée entre les kilomètres 100 et 108, de vendredi 15 h à lundi 5 h, et la circulation se fera à contresens avec une voie par direction.

Les sorties 105 (Verchères, montée Calixa-Lavallée) et 107 (Calixa-Lavallée, rue Labonté) seront fermées, de vendredi 15 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via la sortie 113 (montée Lapierre), puis demi-tour et autoroute 30 ouest.

Les entrées de la montée Calixa-Lavallée et de la rue Labonté/ montée Chicoine-Larose seront aussi fermées selon le même horaire. Le détour se fera via l’autoroute 30 ouest, demi-tour à la sortie 98 (montée de la Baronnie).

Marathon de Montréal

Il est à noter qu’en raison du Marathon de Montréal, les 21 et 22 septembre, plusieurs artères seront fermées.

À prévoir

À compter de lundi, des travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée auront lieu sur l’autoroute 25, entre Longueuil et Montréal, y compris dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Ces travaux seront effectués la nuit, 7 jours sur 7, et se poursuivront jusqu'au milieu du mois de novembre.

Ainsi, des fermetures partielles (deux voies sur trois) ou complètes sont à prévoir. Ce sera notamment le cas en direction nord (vers Montréal), entre la sortie 90 à Longueuil et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame à Montréal. Tout comme en direction sud (vers Longueuil), entre la sortie 4 à Montréal et l'autoroute 20/ route 132 à Longueuil.

En semaine, les fermetures s'amorceront dès 22 h 30, et elles se poursuivront jusqu'à 5 h le lendemain.

À noter également qu’à partir du 23 septembre, un contresens sera mis en place sur le pont de l’Île-aux-Tourtes (autoroute 40) entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, et ce, jusqu’au printemps 2020.