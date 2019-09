Linguines aux moules, sauce à la crème et poireaux

L’étape la plus longue est de laver et brosser les moules mais vous pouvez faire cette étape quelques heures à l’avance, il ne vous restera qu’à préparer le repas, 30 minutes et c’est prêt.

INGRÉDIENTS (4 à 6 personnes)

Photo courtoisie

2 kg. de moules

450 g. de linguines

2 c. à soupe de beurre

2 gousses d’ail

1/2 c. à thé de piment d’espelette

1/2 c. à thé de poivre

1 c. à thé de sel

2 poireaux, coupés en rondelles

1 c. à thé d’herbes de Provence

1/2 tasse de vin blanc sec

1/4 tasse de persil plat, haché

1/2 tasse de crème 35%

PRÉPARATION