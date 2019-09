Mariage du même sexe: Scheer refuse toujours de s’excuser

SAINT-JEAN, N.-B. – Alors que son adversaire libéral s’est excusé à plusieurs reprises pour ses bourdes passées, le chef conservateur Andrew Scheer n’a pas voulu s’excuser vendredi sur ses propos controversés sur le mariage gai.

«Je me suis déjà expliqué sur ce discours, a-t-il confié lors d’un point de presse. Évidemment, c’est clair que notre pays a eu un débat sur cet enjeu. Les Canadiens ont fait leur choix, le pays est passé à autre chose, tout comme moi.»

À la mi-août, le Parti libéral du Canada avait lancé les hostilités de cette campagne électorale en dépoussiérant une vieille intervention du chef conservateur où il s’oppose à l'union de personnes de même sexe.

«Il n’y a rien de plus important pour la société que le fait de mettre des enfants au monde, puisque la survie même de la société en dépend, déclarait Andrew Scheer devant la chambre de Communes en 2005. Les unions homosexuelles ont par nature un caractère diamétralement opposé. Il n’y a pas de complémentarité entre les sexes.»

Vendredi, Andrew Scheer a préféré reprocher à Justin Trudeau de ne pas avoir dit qu’il y avait d'autres images controversées de lui avec un maquillage de type «blackface». Le chef libéral n’avait en effet mentionné mercredi que deux incidents au cours desquels il a maquillé la totalité de son visage de couleur sombre afin de se costumer.

Or, le réseau Global a partagé jeudi d’autres images de lui avec le visage noirci, datant celles-là du début des années 1990, ce qui a ravivé la saga.

Justin Trudeau fait face à une importante controverse depuis que le «Time» a publié, mercredi soir, une photo remontant à 2001 dans lequel il a le visage noirci par un maquillage, vêtu d’un turban, d’une tunique, lors d'un gala de fin d’année sous la thématique «Mille et une nuits». Le cliché a été pris alors que le chef libéral avait 29 ans et enseignait dans une école privée de la Colombie-Britannique. Le chef libéral assistait à un gala de fin d’année sous la thématique «Mille et une nuits».