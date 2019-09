PGA : Byeong Hun An passe en tête à Jackson

Byeong Hun An a pris le contrôle du Championnat Sanderson Farms de la PGA, vendredi, à Jackson au Mississippi, en signant une deuxième ronde de 66 (-6).

Le Sud-Coréen a connu un excellent départ, enregistrant six oiselets et un boguey sur le neuf d’aller. Il a ajouté un autre oiselet en fin de parcours.

Avec un cumulatif de 132 (-12), An a deux coups d’avance sur ses plus proches rivaux, soit les Américains J.T. Poston, George McNeil, Scottie Scheffler et Tom Hoge.

Plusieurs golfeurs ont été interrompus en deuxième ronde par la noirceur. C’est notamment le cas de l’Australien Cameron Percy, qui s’est arrêté au 11e trou alors qu’il n’était qu’à trois coups du meneur.

Parmi les Canadiens en action, l’Ontarien David Hearn a dégringolé de 43 places au classement après avoir joué une deuxième ronde de 73 (+1). Avec un pointage cumulatif de 141 (-3), il pointe au 58e rang, à neuf coups de la tête.

De son côté, l’Ontarien Michael Gligic a grimpé au 73e échelon en rapportant une carte de 70 (-2) vendredi. Avec deux rondes à faire, il accuse 10 coups de retard sur la tête.

Pour leur part, l’Ontarien Corey Conners et le Britanno-Colombien Adam Svensson sont 84es, à 11 coups du sommet. Enfin, le Manitobain Nick Taylor (N) est 104e.