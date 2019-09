Postes Canada dévoile trois timbres en hommage à Leonard Cohen

MONTRÉAL | Postes Canada émet trois timbres en hommage au poète et chanteur Leonard Cohen décédé en novembre 2016.

Les timbres ont été dévoilés vendredi à Montréal, la ville natale de Leonard Cohen, alors que la maison de disque Sony Music annonçait de son côté la parution prochaine, en novembre, d'un album posthume de l’artiste intitulé Thanks for the Dance.

«Les timbres seront en vente dès [...] le 21 septembre, date à laquelle l'artiste aurait eu 85 ans, a souligné Postes Canada, dans un communiqué. Les motifs des timbres et des plis Premier Jour officiels illustrent trois périodes de la carrière musicale de ce Canadien accompli.»

Les timbres ont été dévoilés au Musée des beaux-arts de Montréal, dans la verrière ayant vue sur la grande murale de 21 étages de Leonard Cohen qui surplombe la rue Crescent.