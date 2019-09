Un ancien élu prétend n’avoir «jamais voulu être maire»

Celui qui a occupé ce poste pendant quatre ans l’a déclaré haut et fort durant un échange corsé avec l’avocat de la Couronne, lors de son contre-interrogatoire qui débutait vendredi au palais de justice de Joliette, dans Lanaudière.

« Je n’ai jamais voulu être maire de ma vie, personne ne voulait se présenter en 2013 », a martelé l’ex-propriétaire d’un chenil à Me Patrice Peltier-Rivest, alors que ce dernier lui a demandé ce qui l’avait inspiré à se présenter à ce poste de magistrat.

Lors de son contre-interrogatoire, Me Peltier-Rivest a confronté Gingras sur plusieurs de ses déclarations passées afin de démontrer qu’il serait devenu candidat à la mairie pour partir en guerre contre ce qu’il appelait « la clique ».

« Je vais vous monter la plus grande armée, on va faire le ménage et je vais vous mettre dehors », aurait dit Gingras au directeur général Martin Lelièvre, lors d’un conseil municipal, un mois avant d’être élu maire.